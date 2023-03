Bad Oeynhausen: Szenenapplaus für Sopranistin bei „Madama Butterfly“

„In Ehren sterbe, wer nicht in Ehren leben kann“, der Wahlspruch der alten Samurai sind die letzten Worte der Geisha Cio-Cio San. Tragische Musik, dramatische Beleuchtung – dann erhebt sie das Schwert gegen sich. So auch im Theater im Park.

Mit „Madama Butterfly“ in italienischer Sprache (mit deutschen Übertiteln) hat das Landestheater Detmold am Samstagabend das berühmte Meisterwerk von Giacomo Puccini in Bad Oeynhausen präsentiert.