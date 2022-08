Das Interesse am Sonntagsgespräch der 21. „Poetischen Quellen“ ist groß. Entsprechend ist die Wiese der Naturbühne der Aqua Magica gut gefüllt.

Die Frage „Das Helle und das Dunkle: Ist die Aufklärung in Vergessenheit geraten?“, deren Beantwortung Michael Scholz, künstlerischer Leiter der „Poetischen Quellen“, den auf der Naturbühne der Aqua Magica versammelten Literaturwissenschaftlern aufgegeben hatte, hatte es in sich und brachte die Herren von Beginn an lebhaft miteinander ins Gespräch. Damit die Diskussion durch die intensive Sonneneinstrahlung nicht zusätzlich schweißtreibender wurde, schützte ein Sonnenschirm die Beteiligten.