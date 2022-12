Maritime Weihnacht in der Wandelhalle

Bad Oeynhausen

Im warmen Wohnzimmer gemütlich um den Baum versammelt, so stellen sich die meisten wahrscheinlich den 24. Dezember vor. Ein ganz anderes Weihnachten auf hoher See hat der Shanty-Chor Bünde bei seinem Konzert in der Wandelhalle in Bad Oeynhausen besungen.

Von Lydia Böhne