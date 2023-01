Manche Medikamente sind weiter Mangelware

Engpass ist auch in Apotheken in Bad Oeynhausen und Löhne spürbar

Bad Oeynhausen/Löhne

Grippewelle und Corona-Pandemie, aber auch die ganz normale Erkältung betreffen gerade viele Menschen. Und gerade in dieser Zeit sind Medikamente wie Fiebersaft, Schmerzmittel oder Antibiotika Mangelware – vor allem für Kinder. Auch in unserer Region gibt es leere Schubladen in den Apotheken.

Von Kerstin Panhorst