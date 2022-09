Am Sonntag, 25. September, geht die erste Freibad-Saison im neuen Kombibad im Siel zu Ende. Dann konzentriert sich der Badebetrieb auf das neue Hallenbad. In den ersten beiden Monaten seit der Eröffnung am 20. Juli haben die Stadtwerke Bad Oeynhausen schon mehr als 40.000 Badegäste begrüßt.

Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv