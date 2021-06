Mehr Freiheiten – aber welche?

Bad Oeynhausen

Fünf Öffnungsschritte sollen in den nächsten Wochen den Weg aus dem coronabedingten Lockdown ebnen. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt. Unter anderem für den Einzelhandel und die Kultur sind mehr Freiheiten geplant. In Bad Oeynhausen stoßen die neuen Vorschläge auf ein geteiltes Echo.

Malte Samtenschnieder