Dieses Foto vom Inneren des neuen Hochbehälters Bergkirchen ist während der Bauarbeiten im Sommer 2020 entstanden. Seit der Fertigstellung 2021 können in seinem Innern bis zu 10.000 Kubikmeter Trinkwasser gespeichert werden. Für die Belange des WBV Am Wiehen reicht das nicht aus. Deshalb werden zusätzliche Hochbehälter in Löhne und Bad Oeynhausen gebaut.

Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv