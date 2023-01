CDU-Wahlveranstaltung am 11. Januar um 14 Uhr in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Prominenter Besuch kommt in den Mühlenkreis: Landratskandidat Jörg-Michael Schrader und der CDU-Kreisverband freuen sich, den CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst am Mittwoch, 11. Januar, um 14 Uhr in der Bad Oeynhausener Wandelhalle zu einem Empfang begrüßen zu dürfen. Einlass ist um 13.30 Uhr.