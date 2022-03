Mit Schreckschusspistolen und Drogen erwischt

Die Polizei ermittelt gegen drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, die sie bei einem Einsatz am Montag in Rehme aufgegriffen hat. Im Gepäck hatte das Trio zwei Schreckschusspistolen und Marihuana.

Gegen 19.25 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung nach einem entsprechenden Hinweis die Jugendlichen an der Weserstraße an. Wie sich herausstellte, hatten zwei der Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren jeweils eine Schreckschusspistole bei sich. Zudem fanden die Polizisten bei dem 16-Jährigen noch eine Vielzahl an Platzpatronen sowie mehrere kleine Tüten mit Marihuana.

16-Jähriger soll Mann bedroht haben

Die Polizei teilt mit, dass der Bewohner eines Hauses am Hohlwiesenweg sich gegen 19.15 Uhr für Baumschnittarbeiten in seinem Garten aufgehalten habe. Als er Schüsse hörte, bemerkte er die Jugendlichen auf der Straße. Weiterhin habe er beobachten können, wie einer aus der Gruppe einen Schuss in Richtung seines Gartens abgegeben habe. Anschließend, so der Mann weiter, habe er die Jugendlichen auf ihr Verhalten angesprochen. Daraufhin soll der 16-Jährige ihm damit gedroht haben, am Abend wieder kommen zu wollen.

Die Polizisten nahmen die Jugendlichen mit zur Polizeiwache, wo sie später von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Die Schreckschusspistolen, die Munition sowie die Drogen beschlagnahmten die Beamten. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein.