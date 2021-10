Mobilista Motors: Luxusautohaus hat neuen Inhaber

Unternehmerfamilie Frankowski kauft Mobilista Motors GmbH und Co. KG – Wiedereröffnung für Mitte März geplant

Bad Oeynhausen (WB). Ende des Jahres hat Sebastian Wolters-Fahlenkamp, Geschäftsführer des Luxussportwagenhändlers Mobilista Motors GmbH & Co. KG, am Amtsgericht Bielefeld Insolvenz angemeldet. Nun sitzt ein neuer Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens. Günter Frankows­ki, Vater des ehemaligen Mitgesellschafters Boris Frankowski, ist nach einem Asset Deal mit dem Insolvenzverwalter alleiniger Gesellschafter des Autohauses – unter fast gleichem Namen.

Louis Ruthe