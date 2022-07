Moderne Technik im Einsatz

Flächenbrände auf Feldern und in Wäldern: Bad Oeynhausener Feuerwehr sieht sich gut aufgestellt

Bad Oeynhausen

Großflächige Wald- und Wiesenbrände in Folge ­extremer Trockenheit lassen die Feuerwehr aktuell vor allem im Osten Deutschlands kaum zur Ruhe kommen. Auch in der Kurstadt ist es jüngst zu Vegetationsbränden gekommen. Dabei rückt neben Feldern auch das Wiehengebirge mit Waldflächen als Risikogebiet in den Fokus. Die Leiter der Feuerwehr klären auf, wie sich die Stadt Bad Oeynhausen auf ein solches Szenario vorbereitet.

Von Lydia Böhne