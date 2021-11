Das Foto oben zeigt die Laurentiuskirche und den Kirchplatz in Rehme im Sommer. Am zweiten Advents-Wochenende sollte auf dem Platz rund um die Kirche sowie in Richtung der angrenzenden Freifläche der zweitägige Rehmer Weihnachtsmarkt stattfinden.

Foto: Klaus Udo Hennings/Archiv