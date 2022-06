Bad Oeynhausen

Nach drei Jahren coronabedingter Pause hat sich am Freitagabend die Innenstadtfete mit ihrer 48. Auflage eindrucksvoll zurückgemeldet. Bei bestem Sommerwetter zog es tausende Besucher in die Innenstadt – und das schon am Spätnachmittag, also deutlich früher als zuletzt 2019 vor der Pandemie.

Von Malte Samtenschnieder