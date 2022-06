Nachfrage nach Corona-Tests steigt

Ende März hatte der Gesetzgeber in einer neuen Coronavirus-Testverordnung geregelt, dass weiterhin kostenlose Bürgertests bis zum 30. Juni möglich sind. Was danach passiert, ist derzeit Gegenstand politischer Diskussionen in Berlin. Die Betreiber der Testzentren in Bad Oeynhausen verzeichnen derweil einen Anstieg bei der Nachfrage nach kostenlosen Bürgertests. Doch nicht nur die Nachfrage steigt derzeit an, sondern auch die Positivrate bei den Testungen.

„Am Montag haben wir 497 positive Tests bei etwa 3500 Entnahmen festgestellt“, sagte Christian Busse, Sprecher der Mühlenkreiskliniken (MKK), auf Anfrage dieser Zeitung. Neben dem Testzentrum am Krankenhaus in Bad Oeynhausen betreiben die Mühlenkreiskliniken zwei Testzentren in Löhne, zwei in Minden, zwei in Herford sowie jeweils ein Testzentrum in Lübbecke, Rahden und Hamm.