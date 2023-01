Bad Oeynhausen: "CCR Revival Band" gibt am 14. Januar Konzert in der Druckerei

Bad Oeynhausen

Im Begegnungszentrum Druckerei in Bad Oeynhausen, Kaiserstraße 14, gibt es an diesem Wochenende ein Konzert. Am Samstag, 14. Januar, tritt dort von 20 Uhr an die "CCR Revival Band" auf.