Netzwerkerin mit neuer Aufgabe

Bad Oeynhausen

Für Swea Hartl fängt Gleichstellungsarbeit schon im Kindergarten an: „Da, wo Lisa Feuerwehrfrau sein darf und Tim ein rosa T-Shirt trägt“, sagt die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oeynhausen, die seit dem 1. Juni im Amt ist, im Gespräch mit dieser Zeitung. Kindergärten sind für sie nichts Neues, denn fast ihr gesamtes Berufsleben hat die gelernte Erzieherin und ausgebildete Sozialpädagogin im Jugendamt verbracht – zuletzt in der Leitung des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) in Bad Oeynhausen.

Von Andrea Berning