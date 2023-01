In den Königshofkolonnaden in der Bad Oeynhausener Innenstadt haben in einem Ladenlokal gleich zwei Geschäfte neu eröffnet. Die Ansiedlung ist im Rahmen des Förderprogramms „Kurstadtladen“ erfolgt.

Unter den beiden Namen „Rosen Photography“ und „Herzenskind“ betreiben Gül Sen und Zeynep Polat seit Anfang Januar den neuen Laden.

In einer gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre bieten die beiden Schwestern, die hauptberuflich als Bankangestellte beziehungsweise Lehrerin tätig sind, ihre Waren und Dienstleistungen an.

Die Fotografin Gül Sen ist aktiv im Bereich des Familien-, Mutterschafts- und New Born-Shootings und hält mit verschiedensten Accessoires die besonderen Familienmomente in ihren Bildern fest. Termine gibt es nach Vereinbarung.

Zeynep Polat bietet Geschenke, Gastgeschenke und Dekoartikel mit dem Fokus auf Babys und Kleinkinder an. Die Besonderheit: Sie sind alle handgezeichnet und handgemacht und können auf Wunsch auch personalisiert werden. Ihre Ware bietet sie dabei dienstags und donnerstags von 15 Uhr an sowie samstags von 10 Uhr an im Ladenlokal an.