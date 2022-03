Neue Theken, neue Technik

„Die letzte Leiter haben wir vor zwei Minuten weggeräumt, aber jetzt ist alles fertig“, teilt Adiamo-Betreiber David Grote bei der Wiedereröffnung am Freitagabend in Bad Oeynhausen stolz mit.

Der Adiamo Dance Club in Bad Oeynhausen präsentiert sich frisch renoviert

Adiamo-Betreiber David Grote (links) und sein Vater und geschäftsführender Gesellschafter Christian Grote stoßen am Freitagabend an einer der neuen Theken auf die Wiedereröffnung ihrer Diskothek an.

Zwei Wochen lang ist im Dance Club im Kaiserpalais fleißig gewerkelt worden.

Seit Dezember hätten David Grote, sein Vater Christian Grote und das Team nach der Corona-Zwangspause auf das Startsignal für eine Wiedereröffnung gewartet. „Wirklich damit gerechnet haben wir aber erst für April“, sagt David Grote.

Dass die Politik die Club-Branche nun mit einem verfrühten Ostergeschenk beglückt, damit habe man nicht geplant. Entsprechend der zweiten Stufe des Lockerungsplans dürfen Diskotheken unter 2G-plus in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen. So groß die Freude darüber gewesen sei, „für uns bedeutete das, die für vier Wochen geplanten Umbauarbeiten in zwei Wochen umzusetzen“, erläutert David Grote.

Große Erleichterung

Die Erleichterung über die zeitliche Punktlandung ist dem Betreiber am Freitagabend deutlich anzumerken. Stolz präsentiert er das Ergebnis der Arbeiten.

Seitlich des zentralen Treffpunkts, von dem der größte Tanzsaal abgeht, ist ein neues Bühnenbild für den Bereich der Live-Musik entstanden. Sie wird zum Beispiel von der Adiamo House Band bespielt. „Das letzte Puzzleteil, um hier wirklich alles bedienen zu können“, sagt David Grote.

Insgesamt gibt es im Dance Club vier sogenannte Areas. In der prominentesten fallen optisch als erstes die veränderten Thekenbereiche auf. Eine davon ist mit der Wasserwand, die zuvor die Live-Musik-Bühne geschmückt hat, inszeniert, die andere durch eine bunte LED-Rückwand illuminiert worden.

Viel Geld investiert

400.000 Euro hat das Adiamo laut David Grote in seinen dritten großen Umbau seit der Eröffnung investiert, unter anderem in ein neues Kassensystem sowie Technik für Licht und Ton. Der Betreiber würde sich freuen, den Neustart am Eröffnungsabend mit 500 Gästen feiern zu können.

Bei der Anzahl wolle man sich von Woche zu Woche steigern. Vor allem der Samstag sei deutlich in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. „Wir glauben, dass die Leute Nachholbedarf haben und sich gerade in diesen Tagen Ablenkung wünschen“, ist sich David Grote sicher.