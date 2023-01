In der städtischen Kindertagesstätte Dehme herrscht weiterhin Personalmangel. Um Abhilfe zu schaffen, werden kurzfristig bis zu fünf neue Mitarbeitende gesucht.

Ein neuer Leiter wurde gefunden und in der kommenden Woche folgen Auswahlgespräche mit potenziellen neuen Mitarbeitenden. „An diesem Freitag geht auch ein Elternbrief raus, in dem wir die Familien über die aktuelle Situation informieren und ihnen versichern, dass wir alles tun, um die Personalmangellage zu lösen“, sagte Stefan Tödtmann am Donnerstag im Gespräch mit dieser Zeitung.