Neuer mobiler Autobahnblitzer steht am A30-Kreuz

Bad Oeynhausen (WB). Seit Anfang März ist die Autobahnpolizei Bielefeld im Besitz eines neuen mobilen Blitzers, ähnlich der Blitzer „Nico“ und „Bernd“ in Gütersloh und Bielefeld. Erstmalig im Einsatz ist der sogenannten Enforcement Trailer zu Monatsbeginn an der A30 zwischen Kirchlengern und Löhne gewesen. In der Baustelle der Werrebrücke lichtete der Blitzer an einem Tag alleine 517 Verkehrssünder ab. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Kilometer pro Stunde. Nun steht der weiterhin namenlose Blitzer am A30-Kreuz in Bad Oeynhausen.

Louis Ruthe