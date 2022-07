Nach der Eingewöhnungsphase möchte Dr. Sven Horstmann am Immanuel-Kant-Gymnasium in Bad Oeynhausen einiges verändern

Bad Oeynhausen

Im nächsten Schuljahr macht Dr. Sven Horstmann keine „halben Sachen“ mehr: Musste er seine Dienstzeit seit Übernahme der Schulleitung am Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) im März zunächst zu gleichen Teilen zwischen seinem neuen Ar­beits­platz in Bad Oeynhausen und seiner alten Wirkungsstätte, dem Leo-Sympher-Berufskolleg in Minden, aufteilen, steht er nun voll für sämtliche Aufgaben in der Kurstadt zur Verfügung.

Von Malte Samtenschnieder