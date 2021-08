Neuer Schwung für den Weser-Radweg

Im Zuge der Umgestaltung des Weser-Radweges soll am Knotenpunkt mit dem Else-Werre-Radweg am Werre-Weser-Kuss (Foto) ein neuer Info-Point entstehen. Am überdachten Rastplatz ist unter anderem eine Ladestation für E-Bikes geplant.

Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv