Bad Oeynhausen

Die Mitglieder der Löschgruppe Werste sind froh, dass die Jahreshauptversammlung nach pandemiebedingten Einschränkungen diesmal wieder in gewohnter Weise stattfinden konnte. Am Samstagabend trafen sich die Kameraden im Gerätehaus an der Ringstraße, um auf das Jahr 2022 zurückzublicken.

Von Silas Ekelhoff