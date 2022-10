„Oeynrad“ stößt zunehmend auf Akzeptanz

Bad Oeynhausen

Fahrradfahren liegt voll im Trend. Corona hat letztlich wohl sein Übriges dazu getan, dass die Menschen verstärkt das Rad für sich entdeckt haben. An Zahlen kann dies beispielsweise der Anbieter Nextbike festmachen, der in Bad Oeynhausen in Kooperation mit Stadt und Stadtwerken Bad Oeynhausen den Fahrradverleih „Oeynrad“ betreibt.

Von Karin Koteras-Pietsch