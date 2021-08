„Oeynrad“ bald an zehn Stationen

Bis zum Beginn der neuen Radsaison im Frühjahr ist es gar nicht mehr so lange hin. Mit dem „Oeynrad“, dem im September 2020 an den Start gegangenen Radverleih-System in Bad Oeynhausen, wollen die Stadtwerke Bad Oeynhausen (SBO) in diesem Jahr durchstarten.

Vier Stationen auf einen Blick (im Uhrzeigersinn, oben links beginnend): Aktuell kann man sich „Oeynräder“ am Nordbahnhof, am Rathaus I am Ostkorso, nahe des Restaurants „Weserhütte“ auf der Rehmer Insel und am Südbahnhof ausleihen und wieder zurückgeben.

Aus bisher vier Verleihstationen sollen bis zum Sommer etwa zehn werden. Dieses Ziel hat sich Stadtwerke-Vorstand An­dreas Schwarze gesetzt.

Der Bikesharing-Anbieter „Next Bike“ mit Sitz in Leipzig stellt auch in Bad Oeynhausen die Hard- und Software für den Betrieb des Systems. Als Projektleiter bei der Stadt hatte Wirtschaftsförderer Patrick Zahn die Einführung des Systems maßgeblich begleitet.

Anders als in anderen Kommunen, kümmern sich in Bad Oeynhausen die SBO um den Transport sowie die Umverteilung der Räder und die Kontrolle der Verleihstationen. Eventuelle Reparaturen übernimmt der Handwerks-Service in der Radstation im Nordbahnhof. „Zehn Verleihstationen im Sommer sind das Ziel. Das kriegen wir hin.“ sagt An­dreas Schwarze.

Derzeit seien die SBO dafür in Gesprächen mit Grundstückseigentümern und Partnern. Schwarze: „Wir haben schon weitere Standorte gefunden, aber noch nicht alle.“ Bis dato seien noch keine Verträge unterschrieben.

„ Wir haben schon weitere Standorte gefunden, aber noch nicht alle. “ Stadtwerke-Vorstand An­dreas Schwarze

Eine jeweils bei zukünftigen Standorten für die Verleihstationen zu klärende Frage sei naturgemäß die, „ob dort elektrische Energie liegt“, um die E-Bikes, die Bestandteil des Fuhrparks sind, entsprechend versorgen zu können. 40 „Oeynräder“ sind derzeit über die vier vorhandenen Verleihstationen im Einsatz.

Weitere 60 sind von den Stadtwerken vor dem Hintergrund des weiteren Netzaufbaus eingelagert. Unter den 100 Rädern sind nach Schwarzes Angaben 30 E-Bikes und 70 „normale“ Räder, die nur mit Muskelkraft angetrieben werden.

Bei den angestrebten weiteren Verleihstationen handelt es sich um eine Mixtur. Schwarze: „Zum Teil werden sie sich auf öffentlichem Grund, zum Teil auf Privatgelände befinden.“ Eine Station werde aller Voraussicht nach beispielsweise auf einer Fläche des Staatsbades Oeynhausen am Westkorso entstehen.

Gespräche mit dem Werre-Park

Zwei weitere seien etwa in der Südstadt in der Überlegung, „im Bereich von Mehrfamilienhäusern, östlich der Detmolder Straße“, und auch an zentraler Stelle im Verlauf der Hauptverkehrsader im Bad Oeynhausener Süden. Auch mit dem Einkaufszentrum Werre-Park seien die SBO im Gespräch. Schwarze: „Beide Seiten haben ihr Interesse an einer Verleihstation an diesem Standort bekundet.“ Eine Entscheidung stehe aber auch hier noch aus.

Um eine große Akzeptanz für das Verleihsystem zu erreichen, hält es der Stadtwerke-Vorstand für ideal, „alle Ortsteile im Stadtgebiet zu berücksichtigen“. Detailfragen dazu seien aber noch zu klären. Beim Stichwort Akzeptanz hofft An­dreas Schwarze, dass auch noch die eine oder andere Nachbarkommune auf den Zug des Fahrradverleihsystems aufspringt.

Als Beispiele, die aus seiner Sicht Sinn machen würden, nennt er Bad Salzuflen, Minden, Porta Westfalica, Löhne und Vlotho. Der Vorstand: „Anfragen von zwei Städten, die sich das System im Frühjahr einmal vor Ort ansehen wollen, gibt es.“ Welche Kommunen es sind, sagt er zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Bis dato kann man sich die Fahrräder an den Stationen Nord- und Südbahnhof, am Rathaus I sowie am Restaurant „Weserhütte“ auf der Rehmer Insel ausleihen. Bei der formalen Einführung des Systems im September des Vorjahreswurde die Überlegung geäußert, das Angebot möglicherweise auch durch Lastenräder zu ergänzen.

Das kostet es

Auf einer Infotafel an den Stationen wird die Nutzung schrittweise erklärt sowie über die Tarife aufgeklärt: Bei einem Standardrad wird pro 30 Minuten ein Euro berechnet. Der Tagessatz beträgt neun Euro. Eine halbe Stunde mit dem E-Bike kostet 2 Euro, der Tagessatz für 24 Stunden liegt bei 18 Euro. Abgerechnet wird über ein in der entsprechenden App hinterlegtes Zahlungsmittel. Zurückgegeben werden können die Räder beliebig an einer der vier Stationen.

Sobald sich der Nutzer in der App eingeloggt, der QR-Code am Rad gescannt und die Fahrt bezahlt ist, springt das Schloss am Rahmen selbstständig auf – und die Fahrt kann beginnen.