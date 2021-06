Offroad ist der neue Rad-Trend

Auf der Suche nach einem Fahrrad-Fachhandel haben die Kurstädter zwei Anlaufstellen in Bad Oeynhausen: Das Bike-Team Blöte in der Südstadt und Fahrrad Berger in Werste. Für dieses Jahr zeichnet sich laut der Fachhändler ein Trend besonders ab.

Dicke Reifen, so dass mit dem Trekkingrad auch mal Offroad gefahren werden kann, und größere Akkus. 2020 ist für die Fahrradhändler ein „brutales“ Jahr gewesen.

Janette Berger und Marcus Berger sind seit 13 Jahren für ihre Kunden an der Werster Straße im Einsatz. Foto: Louis Ruthe

Bei Janette und Marcus Berger, Inhaber von „2Rad Berger“ an der Werster Straße, haben in den vergangenen Jahren E-Bikes stark an Bedeutung gewonnen. „Mittlerweile verkaufen wir fast ausschließlich E-Fahrräder“, berichtet Janette Berger. Durch die Corona-Pandemie sei ein regelrechter Hype entstanden.

„Viele Leute haben das Radfahren wieder für sich entdeckt“, sagt Janette Berger. Statt auf die Strandliege im Urlaub sei es für viele auf den neuen Sattel gegangen. Das Rad sei für einige nun zum neuen Statussymbol geworden. „Ein Rad wird nicht mehr beiläufig gekauft“, berichtet Janette Berger. Das unterstreiche auch die steigende Nachfrage nach Zubehör rund ums Radfahren.

Neue Akkus mit mehr Reichweite

Im Trend in diesem Jahr sind laut Janette Berger Räder mit breiteren Reifen sowie die neuen 625-Akkus, mit denen noch mehr Reichweite möglich ist. Zudem wird immer mehr nach „technischen Spielereien“ auf den Displays der E-Bikes, „besonders von den Männern“, gefragt.

Aufgrund der enormen Nachfrage im Jahr 2020 ist es für die Fachhändler momentan schwer, an Nachschub zu kommen. „Das was wir geliefert bekommen, ist schon gleich wieder verkauft“, berichtet Janette Berger. Und auch die Werkstatt-Termine seien bereits bis Mitte April ausgebucht. Familie Berger rechnet 2021 mit weiter steigender Nachfrage.

Viele suchen „Räder für ein Abenteuer“

Das sieht auch Bernd Blöte (53), Geschäftsführer vom Bike-Team Blöte aus Hiddenhausen, so. Seit drei Jahren betreibt er an der Brüderstraße den ehemaligen Radladen von Thomas Groß. Im Trend seien 2021 bei ihm Rennräder mit breiteren Reifen.

„Auch hier geht der Fokus nun in Richtung Offroadtauglichkeit. Die Menschen sind auf der Suche nach einem Rad, mit dem sie Abenteuer erleben können“, sagt Bernd Blöte. Aber besonders die Nachfrage nach Pedelecs sei in den vergangenen drei Jahren enorm gestiegen.

Cedric Blöte (von links), Angelo Bittmann, Dirk Liepe und Steve Taube sind für das Bike-Team Blöte im Einsatz. Foto: Finn Heitland

„Dadurch, dass wir ein sehr sportives Angebot mit vielen Rennrädern und Mountainbikes haben, ist der Anteil an verkauften E-Bikes bei uns noch nicht so extrem hoch wie bei anderen Händlern“, berichtet er. Bei den Pedelecs gebe es derzeit zwei Trends. Erstens schwere Räder mit großen Akkus für eine extreme Reichweite und zweitens leichte Pedelecs, die mehr auf die Eigenleistung der Nutzer ausgelegt sind. „Das sind Räder für die, die noch selber etwas treten wollen“, sagt Bernd Blöte.

Die steigende Nachfrage nach Fahrrädern habe seiner Meinung nach nicht nur mit Corona zu tun. „Der Radtourismus hat in den vergangenen Jahren enorm an Fahrt aufgenommen und auch ein steigendes Klimabewusstsein bei der Bevölkerung rückt das Fahrrad wieder mehr in den Fokus“, sagt der Geschäftsführer vom Bike-Team Blöte.

Bei einem Punkt sind sich beide Bad Oeynhausener Fachhändler einig. Ein gutes E-Bike kostet 2500 Euro aufwärts.