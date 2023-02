Vorstoß aus OWL für mehr Organspender

Deutschlandweit warten mehr als 700 schwer herzkranke Patienten auf ein Spenderherz. Dem gegenüber stehen 358 Herztransplantationen im Jahr 2022. Diese missliche Situation beschreiben die beiden herzmedizinischen Fachgesellschaften DGTHG (Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie) und DGPK (Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und Angeborene Herzfehler) als hochdramatisch und sprechen sich für die Widerspruchslösung im Kontext der Organspende aus.

Organspenden 2022 um 6,9 Prozent gesunken

Auf ihren parallel im Februar veranstalteten Jahrestagungen setzten die Herzmediziner ein starkes Zeichen und hielten zur Eröffnung ihre Organspendeausweise in die Höhe. Gleichzeitig riefen beide Fachgesellschaften dazu auf, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen, denn nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation sind die Organspenden im Jahr 2022 um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Gemeinsam mit der Deutschen Herzstiftung haben DGTHG und DGPK erst kürzlich auf den Notstand hingewiesen und die Politik zur Handlung aufgerufen.

Zeigt her Eure Organspendeausweise: Die Fachgesellschaften Herzchirurgie (DGTHG) und Kinderkardiologie (DGPK) rufen gemeinsam mit der Deutschen Herzstiftung auf, sich mit Thema Organspende auseinanderzusetzen. Foto: DGTHG/David Außerhofer

„Heute stehen immer weniger Organe Verstorbener zur Verfügung, um Leben zu retten. Immer noch sterben Patienten auf der Warteliste. Die Pandemie ist keine ausreichende Erklärung für diese traurige Entwicklung“, betonte Prof. Dr. Jan Gummert, Direktor der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie am größten deutschen Herztransplantationszentrum HDZ NRW in Bad Oeynhausen.

Deutschland als einziges Land ohne Widerspruchslösung

Professor Gummert und seine Kollegen haben sich jetzt auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie erneut für die Widerspruchslösung ausgesprochen. Damit ist gemeint: Hat die verstorbene Person einer Organspende zu Lebzeiten nicht widersprochen, können Organe zur Transplantation entnommen werden.

Gummert beklagte, Deutschland sei im Eurotransplant-Verbund der europäischen Länder das einzige Land, das keine Widerspruchslösung hat. Zugleich nehme man Spenderorgane aus Ländern mit einer solchen Regelung und höheren Spenderzahlen gerne an. „Das ist nicht nur ethisch fraglich, sondern führt auch zunehmend zu Problemen in der Zusammenarbeit.“ Es wäre daher gut und sinnvoll, sich erneut mit der gesetzlichen Regelung zur Transplantation in Deutschland auseinanderzusetzen, fordert der Mediziner. Gummert: „Das ist unsere Verpflichtung gegenüber schwerstkranken Menschen in unserer Gesellschaft.“