Papierboote als mahnende Symbole

Bad Oeynhausen

Glory und Grace wollten nur eines: ein besseres, sicheres Leben in Europa. Dafür nahmen die beiden westafrikanischen Frauen die Flucht durch die Wüste, Prostitution und schließlich die gefährliche Odyssee über das Mittelmeer in Kauf. Doch nur Glory überlebte – ihre Schwester Grace ertrank direkt neben ihr in den Fluten.

Von Sonja Töbing