Pegel steigt über Vier-Meter-Marke

Noch flanieren Spaziergänger am Weserufer entlang und Hundebesitzer gehen am Werre-Weser-Kuss Gassi. Doch die ersten Anzeichen für einen hohen Pegel sind schon sichtbar. Die Niederschläge der vergangenen Tage haben den Wasserstand der Weser ansteigen lassen.

Wer sich in Ruhe an die Weser setzen möchte, muss derzeit die Gummistiefel einpacken. Vor den nahe am Ufer stehenden Bänken haben sich tiefe Pfützen gebildet, die Grünflächen am Fluss sind nass und schlammig. Die Weser hat die Vier-Meter-Marke erreicht.