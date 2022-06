Bad Oeynhausen: Kunsthandwerkermarkt und Tweed Ride am Schloss Ovelgönne

Bad Oeynhausen-Eidinghausen

Die diesjährigen Ovelgönner Tage in Bad Oeynhausen sind am Wochenende mit Kunsthandwerkermarkt, Mitmachaktionen und Tweed Ride zu Ende gegangen. Am Samstag gab es bereits den großen Plattdeutschen Tag.

Von Gabriela Peschke