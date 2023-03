Bad Oeynhausen: Polizei fahndet mit Foto nach Räuber

Zu der Tat kam es am 15. Februar des vergangenen Jahres in dem Markt im Einkaufszentrum an der Mindener Straße.

Nach Angaben der Polizei hatte der bisher unbekannte Mann am Abend des betreffenden Tages das Geschäft als Kunde betreten.

Unbekannter schlägt und schubst Detektiv

Dabei sei er von einem Ladendetektiv beobachtet worden, als er diverse Waren in einem mitgeführten Rucksack verstaute. Beim anschließenden Zahlvorgang präsentierte er der Kassiererin nicht alle Artikel und wurde von dem Detektiv beim Verlassen des Marktes auf den vermeintlichen Diebstahl angesprochen.

Daraufhin setzte sich der Unbekannte mit einem Schlag zur Wehr und schubste den Detektiv. Anschließend gelang ihm die Flucht.

Seinem Erscheinungsbild zufolge dürfte der Unbekannte zwischen 35 und 40 Jahre alt, von schlanker Statur und etwa 1,90 Meter groß sein. Er trug dunkle Kleidung, dunkle Sneaker mit weißer Sohle und markanten neongelben Schnürsenkeln. Zudem führte er laut Polizei einen dunklen Rucksack mit sich und trug einen hellen Mund-Nasen-Schutz.

Nach richterlichem Beschluss

Da die polizeiinternen Ermittlungen bisher nicht zur Identifizierung des Mannes führten, dürfen die von der Überwachungskamera erstellten Aufnahmen nach einem richterlichen Beschluss nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den Mann und wer kann Angaben zu dessen aktuellem Aufenthalt machen? Hinweise erbittet die Polizei unter der Mindener Rufnummer 0571/88660.