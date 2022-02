Polizei sucht weiter nach Tankstellenräuber

Nach Überfall in Bad Oeynhausen wird nun ein Fahndungsfoto veröffentlicht

Bad Oeynhausen

Nach einem Überfall auf die Aral-Tankstelle an der Mindener Straße in Bad Oeynhausen am 26. Dezember 2021 ist noch kein Tatverdächtiger gefasst worden. Jetzt bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung und veröffentlicht ein Foto aus einer Überwachungskamera.