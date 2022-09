Polizei und SEK durchsuchen mehrere Wohnungen

Nach einem Raubüberfall auf ein Tattoo-Studio, hat die Polizei diese Woche mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Bad Oeynhausen-Dehme durchsucht.

Da die Täter bei dem Überfall im Mai Pistolen benutzt haben sollen, waren auch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos vor Ort. Diese stellten unter anderem Schreckschusswaffen sicher. Die Tatbeute konnte nicht gefunden werden.

Einer der beiden Tatverdächtigen, ein 25-jähriger Mann, wurde widerstandslos vorläufig festgenommen. Sein mutmaßlicher Mittäter, ein 27-Jähriger, konnte zunächst nicht angetroffen werden. Er erschien später freiwillig auf der Polizeidienststelle in Minden.

Nach den Vernehmungen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie machten keine Angaben zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen.

Der Vorfall

Zwei mit Pistolen bewaffnete Männer sollen am 2. Mai gegen 17.40 Uhr in die Räumlichkeiten des Mehrfamilienhauses in der Silcherstraße eingedrungen sein, in dem sich das in einer Wohnung betriebene Tattoo-Studio befinden. Dort haben sie den 40-jährigen Wohnungsinhaber sowie einen anwesenden Kunden bedroht.

Die Unbekannten erbeuteten mehrere Tausend Euro, Tätowiermaschinen, diverse Dosen mit Tinte sowie zwei Mobiltelefone.