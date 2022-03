Pop-up-Store an der Klosterstraße

In Wien, Amsterdam und Zürich sind sie bereits Teil des innerstädtischen Angebots. Nun soll das Konzept Pop-up-Store auch in Bad Oeynhausen Fuß fassen.

Julia Lerich (Projekt Kurstadtladen, von links), Philipp Hermening (Immobilieneigentümer), Madeline Sieker (Feenwald Wellness), Jens Krebes (Marktfuchs) und Patrick Zahn (Wirtschaftsförderer) freuen sich auf die Eröffnung des ersten Pop-up-Stores in der Innenstadt am 16. März an der Klosterstraße 10.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat unter dem Dach des Sofortprogramms „Dein Kurstadtladen“ gleich zwei Shops dieser Art auf den Weg gebracht: im ehemaligen Schuhgeschäft Vorhölter für regionale Kunsthandwerker sowie in einem zweiten Lokal an der Klosterstraße für Anbieter aus ganz Deutschland. Sie bieten vom 16. März an handgefertigte Besonderheiten an.

Unter einem Pop-up-Store versteht man ein kurzfristig eingerichtetes Einzelhandelsgeschäft, das sich für einen begrenzten Zeitraum in einem leerstehenden Ladenlokal befindet. Davon gibt es in der Bad Oeynhau­sener Innenstadt genug.

Seit einem Jahr versucht die städtische Wirtschaftsförderung dem Leerstand mit dem Soforthilfeprogramm „Dein Kurstadtladen“ entgegenzuwirken. 200.000 Euro Fördermittel hat das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bereitgestellt. Das Konzept sieht vor, Lokale als Starthilfe für neue Händler über die Stadt günstiger zu vermieten.

„Tolle Resonanz“

Im Sommer 2021 ist Wirtschaftsförderer Patrick Zahn mit der Idee, Store und Kurstadtladen zu verbinden, beim Kunsthandwerkermarkt an Marktbeschicker herangetreten – „mit toller Resonanz. Wir wollen Kunsthandwerkern die Chance geben, ihre Produkte zu präsentieren“, sagt er.

Als federführende Mitorganisatoren für das Geschäft der regionalen Anbieter haben er und seine Kollegin Julia Lerich Madeline Sieker und deren Lebensgefährten Jens Krebes gewonnen. Sie vertreibt unter dem Namen „Feenwald Wellness“ Liköre und Naturkosmetik. Jens Krebes organisiert mit seinem Unternehmen „Marktfuchs“ zum Beispiel den Flohmarkt am Werre-Park.

Eigene Nische

Neben den Hauptmietern gibt es einen weiteren Pool an Kunsthandwerkern, die ebenfalls ihre Ware anbieten werden. Mit dabei sind bislang zum Beispiel „Feldwerk“ aus Löhne, das „Roest­haus“ oder die Töpferei „Tonart“.

Jeder der zehn Mitwirkenden bekommt im Schuhhaus Vorhölter an der Klosterstraße 10 seine eigene Nische, die er mit seinen Produkten individuell gestalten kann. Platz genug gibt es: 285 Quadratmeter unten und noch einmal so viel im Obergeschoss. Dieses soll für besondere Aktionen genutzt werden.

Madeline Sieker wird unter anderem Liköre und Körperbutter anbieten. Foto: Lydia Böhne

„Wir haben einen Drechsler, dem man bei seiner Arbeit zuschauen kann. Ich biete Yoga an und eine Künstlerin zeigt, wie sie Dekoration aus Beton gießt“, erläutert Madeline Sieker. „Außerdem ist ein Projekt geplant, bei dem ein Kindergarten vorbeikommt und von Wolf Mineral Shop aus Lemgo lernt, wie Edelsteine entstehen“, fügt Krebes hinzu.

Der Veranstalter ist überzeugt vom Erfolg des Konzepts: „In Holland gibt es bereits viele Stores mit kleinen Kunsthandwerkern vom Land. In der Stadt können sie ein ganz anderes Publikum ansprechen. Zudem ist es eine tolle Möglichkeit für die, die sich sonst keinen eigenen Laden leisten können.“

Im Obergeschoss des ehemaligen Schuhhauses Vorhölter befinden sich noch alte Schuhmacherwerkzeuge. Foto: Lydia Böhne

Nicht alle Händler, die in der Klosterstraße ausstellen, sind permanent vor Ort. „Wir haben uns aufgeteilt, so dass einer auch für die anderen verkauft“, erläutert Madeline Sieker. Die Kunden erwarte laut Eigentümer Philipp Hermening ein Ladenlokal im industriellen Stil und eine persönliche Note.

„Menschen, die Plastikkram für einen Euro kaufen möchten, sind eher nicht das Klientel“, fügt der Inhaber der Immobilie hinzu. Damit es für die Händler bezahlbar wird, muss neben der finanziellen Unterstützung der Stadt auch der Vermieter Entgegenkommen zeigen: 30 Prozent Nachlass bei der Monatsmiete.

Ein Ausblick Foto: Philipp Hermening, der die Immobilie des ehemaligen Schuhhauses Vorhölter vor zwei Jahren übernommen hat, sieht die Wirtschaftsförderung der Stadt mit dem Sofortprogramm „Dein Kurstadtladen“ auf dem richtigen Weg: „Natürlich wäre es nicht verkehrt, wenn ein Filialist für zehn Jahre unterschrieben hätte, aber es ist aktuell schwierig, jemanden für einen großen Einzelhandel zu begeistern und so umgehen wir den Leerstand.“ Dass das Projekt der Innenstadt gut tut, würden die Zahlen zeigen: Mit den beiden Pop-up-Stores seien das siebte und achte Lokal innerhalb eines Jahres vermietet worden. Das Sofortprogramm läuft Ende 2023 aus. Der Store in der Klosterstraße 10 könnte also bis dahin bestehen bleiben. „Ich habe die Hoffnung, dass es eine langfristige Geschichte wird“, sagt Hermening. Ob auch das Sofortprogramm mit den finanziellen Zuschüssen in die Verlängerung geht, ist aktuell unklar. Für Wirtschaftsförderer Patrick Zahn steht fest: „Wir hätten Interesse, dass es weitergeht.“ ...

Für Eigentümer Philipp Hermening ein Gewinnverlust, den er gerne bereit ist, für die Stärkung der Innenstadt hinzunehmen: „Jeder profitiert von dem Projekt. Auch das Timing passt, jetzt, wenn es wärmer wird und die Leute in die Stadt strömen.“

Eröffnung am 16. März

Damit es mit dem Pop-up-Store in seiner Immobilie klappt, übernimmt der Eigentümer sogar die Säuberung des Vorplatzes. Die Händler selbst wollen die Verkaufsfläche am zweiten März-Wochenende auf Vordermann bringen.

Die Eröffnung ist für Mittwoch, 16. März, geplant. Geöffnet ist der Store mittwochs bis samstags von 10 bis 18 Uhr. „Die Zeiten können wir bei Bedarf erweitern“, sagt Krebes.

Über die Aktionen wollen die Kunsthandwerker über Instagram, Facebook und Tiktok informieren. Die jeweiligen Seiten befinden sich im Aufbau. Kunsthandwerker oder Künstler aus der Region, die ebenfalls mitmachen wollen, können sich bei Interesse an Jens Krebes wenden: hallo@marktfuchs.de.