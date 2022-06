Bei der 48. Innenstadtfete in Bad Oeynhausen gibt‘s wieder volles Programm

Zum 48. Mal lädt die Innenstadtfete Tausende zum Feiern unter freiem Himmel ein. Am Freitag und Samstag, 17. und 18. Juni, wird auf sechs Bühnen in der Fußgängerzone umsonst und draußen ein breitgefächertes Musik- und Showprogramm geboten.

Auftakt mit Fassbieranstich am Freitagabend – Vereinen gehört am Samstagnachmittag die Bühne – Musik von 23 Bands an beiden Veranstaltungstagen

Die Band Mind2mode ist am Freitag, 17. Juni, bei der 48. Innenstadtfete zu hören. Der Auftritt der Tribute Band (Simple Minds, U2, Depeche Mode) beginnt um 21.30 Uhr vor der Auferstehungskirche.

23 Bands garantieren, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. Von Blues, Punk, Funk, Rock und Pop über Rock‘n‘Roll und Oldies bis Schlager reicht die Auswahl. Ein Bürgerflohmarkt, ein Bier- und Genussgarten, Kinderattraktionen und die Rockwiese ergänzen das Musikprogramm.

Die Innenstadtfete erfreut sich laut Veranstalter Bernd Bolte seit mittlerweile 48 Jahren großer Beliebtheit und ist aus dem Stadtbild vor den großen Sommerferien nicht wegzudenken. Für viele Besucher und ehemalige Bad Oeynhausener sei sie ein guter Grund wieder nach Hause zu kommen und die zwei Abende draußen in geselliger Runde mit Freunden, Bekannten und einem Bierchen zu genießen.

Die musikalischen Höhepunkte in diesem Jahr sind laut Bernd Bolte am Freitag- und Samstagabend auf der Bühne an der Auferstehungskirche zu finden. Als Beispiele nennt der Veranstalter die Bands Mind2Mode, Big Maggas und Sexxy.

Das Team der Druckerei organisiert die Rockwiese

Das Team des Begegnungszentrums Druckerei übernimmt traditionell die Organisation der Rockwiese auf der Innenstadtfete. Die Besucher erwartet eine Mischung aus bekannten Rock- und Metalbands, lokalen Größen und Newcomern aus der Umgebung. Insgesamt treten neun Bands an den beiden Tagen auf. die jüngeren Besucher werden sich derweil über Bungee-Trampolin, Hüpfburgenlandschaft, Wasserlaufen und ein Kinderkarussell freuen.

Die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich durch Bürgermeister Lars Bökenkröger soll am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr auf der Bühne 2 stattfinden. Am Samstag, 18. Juni, von 9 Uhr an wird wieder ein Bürgerflohmarkt stattfinden. Dort bieten sich viele Möglichkeiten zum Genießen und Stöbern.

Der heimische Kinderschutzbund lädt am Samstagnachmittag zum Kinderschminken ein. Ein Kaffeegarten sowie ein Bier- und Genussgarten bieten bei leckeren Cocktails und kühlen Getränken Raum für einen erholsamen Plausch.

Vereine, Tanzschulen und Sportstudios gestalten das Programm am Samstagnachmittag.

Rasante Auftritte von mehreren Vereinen, Tanzschulen und Sportstudios aus Bad Oeynhausen stehen am Samstag, 18. Juni, von 14.30 Uhr an auf der Sparkassenbühne auf dem Ino­wroclaw-Platz auf dem Programm. Der TuS Eidinghausen zeigt Tanz-Shows mit fetziger Musik. Als ältester Sportverein der Stadt stellt der MTV Blau-Weiß Bad Oeynhausen ein buntes Programm der Tanzabteilungen vor.

Spektakulär sind zudem die Shows des Voltigierverein Volmerdingsen, der ­Akrobatikgruppe des BSV Wulferdingsen sowie von „v2move“ und vom TV Obernbeck. Zahlreiche Verkaufs- und Imbissstände mit verschiedenen Spezialitäten runden das Angebot ab.

„Innenstadtfete Bad Oeynhausen – das heißt wieder, dank der Unterstützung etlicher Sponsoren, ein XXL-Musikfestival allererster Güte und ein vielfältiges Showprogramm zum Nulltarif“, sagt Veranstalter Bernd Bolte. Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung machten wieder viele Vereine, Gruppen und Institutionen mit. Diese Verbundenheit zeige, dass alle wieder richtig Lust haben, sich auf dem Stadtfest zu zeigen, ihren Beitrag zum Gelingen dieses Festes zu leisten und Spaß zu haben.

Die Programmhefte liegen in vielen Geschäften aus. Das Stadtfest-Programm und ein Video von Mind2­Mode gibt es auch online.