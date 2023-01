Bad Oeynhausen/Minden

Nicht nur CDU-Landratskandidat Jörg-Michael Schrader kann sich über prominente Unterstützung im Wahlkampf freuen. Denn an diesem Mittwoch um 14 Uhr besucht ihn NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei einer Veranstaltung in der Bad Oeynhausener Wandelhalle. Am Tag zuvor war bereits SPD-Kandidat Ali Dogan mit einem bekannten Politiker in Minden unterwegs.

Von Niklas Gohrbandt