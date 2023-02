Puccinis Meisterwerk in Bad Oeynhausen

Sie ist eine der berührendsten und meistgespielten Opern der Welt, spielt in einem exotischen Milieu und wartet mit ungewöhnlichen Klangfarben auf: „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini.

Landestheater Detmold führt am 4. März die Oper „Madame Butterfly“ auf





Das Landestheater Detmold führt die tragische Geschichte der Geisha Cio-Cio-San am Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr im Theater im Park auf – in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Um 18.30 Uhr findet für Interessierte eine Einführung in das Stück statt.

Puccinis Oper spielt um das Jahr 1900 in Japan. Der amerikanische Offizier Pinkerton möchte sich seinen Aufenthalt in Nagasaki versüßen und mietet sich eine Villa inklusive der Geisha Cio-Cio-San, genannt Butterfly, die er zur Ehefrau nimmt. Nach einer kurzen Romanze verabschiedet sich Pinkerton nach Amerika und lässt die schwangere Cio-Cio-San mit dem Versprechen zurück, wiederzukommen. Butterfly glaubt ihm.

Westlicher vs. fernöstlicher Lebensstil

Nach langen Jahren des Wartens kommt Pinkerton tatsächlich zurück, aber mit einer neuen Frau an seiner Seite – und nicht ahnend, dass Cio-Cio-San einen Sohn hat, dessen Vater er ist. An Cio-Cio-San hat er kein Interesse mehr, doch als er von seiner Vaterschaft erfährt, möchte er den Sohn mit in seine Heimat nehmen. Als Butterfly klar wird, dass sie für Pinkerton nur ein exotischer Zeitvertreib war, wählt sie tief verletzt den Freitod.

„Madame Butterfly“ thematisiert – in der Handlung wie in der Musik – den Gegensatz zwischen westlichem und fernöstlichem Lebensstil. Die Geschichte basiert auf der gleichnamigen Tragödie von David Belasco. Puccini sah eine Aufführung des Werks in einem Londoner Theater.

Oper über Seelenqualen

Obwohl er kein Englisch verstand, war er so angetan von der Geschichte um Cio-Cio-Sans Seelenqualen, dass er das Stück vertonte. Die Oper wurde in ihrer ursprünglichen Fassung als Zweiakter 1904 im Teatro alla Scala in Mailand uraufgeführt – und floppte. Nur gut drei Monate später hatte dann eine dreiaktive Neufassung in Brescia Premiere – und wurde gefeiert.









