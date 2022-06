Realschule Süd in Bad Oeynhausen verabschiedet 83 Zehntklässler

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Von 83 Zehntklässlern der Realschule Süd haben 56 die Fachoberschulreife mit Q-Vermerk erlangt. Sie sind also zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt.

Bei der Entlassfeier der Realschule Süd in der Aula des Schulzentrums Süd haben am Mittwoch 83 Zehntklässlerinnen und Zehntklässler ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

„Das ist eine sehr gute Quote“, sagte Ingo Krimling, stellvertretender Leiter der Realschule Süd, am Mittwoch am Rande der Zeugnisvergabe in der Aula des Schulzentrums Süd im Gespräch mit dieser Zeitung.