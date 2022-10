Biohof Mohme installiert Verkaufsautomat vor Bäckerei-Filiale in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Kartoffeln und Eier sind das Aushängeschild des Biohofs der Familie Mohme. Beide bei den Kunden besonders beliebten Produkte gibt es daher nicht mehr nur in den Selbstbedienungslädchen im Norden der Stadt und am Hof in Möllbergen, sondern ab sofort auch in der Südstadt. Am Standort auf dem Gelände der Bäckerei Hensel an der Detmolder Straße setzt die Familie beim Verkauf auf die Hilfe moderner Technik.

Von Lydia Böhne