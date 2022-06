Rehmer Insel wird Treffpunkt für Familien

Bad Oeynhausen

Der Verein Rot-Weiß (RW) Rehme hat in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Rehme zum zwölften Mal ein Familienfest am Pfingstsonntag organisiert und veranstaltet. Die Rehmer Insel wurde so zum Treffpunkt für Familien.

Von Silas Ekelhoff