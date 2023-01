Die Stadt Bad Oeynhausen verfolgt das Ziel, langfristig die Reinigung der städtischen Gebäude mehr in Eigenregie zu übernehmen. Dazu hat die Verwaltung dem Hauptausschuss einen Überblick über die Reinigungskosten der Gebäude vorgelegt – inklusive Rechenbeispiel, das die Kosten für Fremd- und Eigenreinigung an der Europaschule gegenüberstellt.

Ein Reinigungswagen wird durch ein Bürogebäude geschoben. Die Stadt Bad Oeynhausen möchte Reinigungsarbeiten in städtischen Gebäuden künftig selbst mehr in Eigenregie übernehmen.

Aktuell beschäftigt die Stadt Bad Oeynhausen 39 eigene Reinigungskräfte mit bis zu 25 Arbeitsstunden je Woche. Für das Jahr 2023 werden aufgrund von Umnutzungen und Erweiterungen beziehungsweise Neubauten in den Grundschulen allein 4,5 zusätzliche Vollzeit-Stellen im Reinigungsbereich benötigt, was die Einstellung von acht bis neun zusätzlichen Mitarbeitern in Teilzeit nach sich ziehen wird.