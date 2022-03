„Schicksale, die unvorstellbar sind“

Bad Oeynhausen/Zamość

Für Steffen Benndorf (39) war sofort klar, dass er nach der russischen Invasion in der Ukraine, der Bevölkerung vor Ort irgendwie helfen muss. Gemeinsam mit Dr. Frank Wolter, Chefarzt der Artemed Fachklinik, und weiteren 20 Helfern hat er deshalb am Wochenende tonnenweise Hilfsgüter in Richtung Kriegsgebiet gefahren.

Von Louis Ruthe