Schlagersänger helfen Kindern in Not

Bad Oeynhausen

Was haben Künstler Mickie Krause („Geh mal Bier hol‘n“) und Unternehmer Stephan Gneuß aus Bad Oeynhausen gemeinsam? Beide singen gerne Schlager und haben ein Herz für Kinder in Not. Mit ihrer Unterstützung können Schulen in Entwicklungsländern gebaut werden.

Von Moritz Winde