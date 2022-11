Bad Oeynhausen

Das Publikum in der voll besetzten Aula des Schulzentrums Nord hat sich nicht lange bitten lassen: Mit Klatschen und Schunkeln sind die Besucher in die bekannten Melodien eingestiegen, die ihnen am Samstag beim ersten der beiden Konzerttermine des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Werste präsentiert wurden.

Von Gabriela Peschke