Sehnsucht nach mehr Nachbarschaft

Ein zentrales Ergebnis der im Oktober an vier Standorten in der Britensiedlung, in der Altstadt, im Dichterviertel und in Wichern unter 70 Teilnehmern im Alter von acht bis 80 Jahren durchgeführten Evaluation nahm Jennifer Hufen gleich vorweg. „Die meisten Teilnehmer sehnen sich nach einer intakten Nachbarschaft“, sagte die Projektmanagerin.

Das Hauptaugenmerk der an vier Tagen vorgenommenen Untersuchung lag auf einem Gebiet in einem 500-Meter-Radius rund um das Mehrgenerationenhaus an der Weserstraße. Dieses wird grob von der Hermann-Löns-Straße/Triftenstraße, der Mindener Straße, dem Kurpark und dem Herz- und Diabeteszentrum NRW/Krankenhaus begrenzt.

„Viele der Befragten beklagen eine große Anonymität im Hinblick auf die eigene Nachbarschaft“, sagte Christian Rehberg. Etliche wüssten nicht, wer direkt neben ihnen wohne – geschweige denn, wie dieser jemand heiße, oder, was er beispielsweise beruflich mache. Der Regionalvorstand: „Dass jemand, der zugezogen ist, alle Nachbarn einlädt, um sich vorzustellen, ist inzwischen die Ausnahme und nicht mehr – wie früher – die Regel.“

Um dem Bedürfnis nach mehr Nachbarschaft nachkommen zu können, haben die Befragten laut Jennifer Hufen zwei Wünsche geäußert: „Sie möchten zusätzliche öffentliche Treffpunkte. Und sie würden gerne Straßenfeste veranstalten, um einander besser kennenzulernen“, sagte die Projektmanagerin. Bei der Ausprägung der Wünsche gebe es Unterschiede je nach Ort.

„Wie die Gespräche gezeigt haben, ist die Nachbarschaft im Dichterviertel und in Wichern bereits besser ausgebaut. In der Britensiedlung und in der Altstadt ist die Anonymität größer“, sagte Jennifer Hufen. Es gebe aber nicht nur Änderungswünsche und Kritik. Die Projektmanagerin: „Insgesamt sind die Menschen mit den Lebensbedingungen in ihrem Quartier zufrieden. Sie loben etwa, dass es sehr viel Grün gibt, und dass die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gut ist.“

In einem nächsten Schritt sollen die während der Befragung gesammelten Vorschläge und Ideen mit den Betroffenen noch einmal erörtert, priorisiert und weiterentwickelt werden, um konkrete Lösungen – etwa mögliche Standorte für öffentliche Treffpunkte – zu entwickeln. „Aufgrund der Corona-Lage weiß ich aber nicht, wann ein derartiges Treffen wieder möglich ist“, sagte Jennifer Hufen.

Lars Bökenkröger sicherte den Johannitern für die weitere Projektumsetzung seine Unterstützung zu. „Es ist wichtig, dass im Zusammenhang mit der Quartiersentwicklung auch das Ehrenamt gestärkt wird“, sagte der Bürgermeister. So sei es beispielsweise denkbar, dass Vereine bei der Organisation von Straßenfesten eine zentrale Rolle übernähmen.

Auch das Vorhalten öffentlicher Treffpunkte sei wichtig. Lars Bökenkröger: „Wir stellen das derzeit sowohl bei der Diskussion über die Zukunft des Hauses der Jugend, als auch bei den Überlegungen zur weiteren Nutzung des Bürgerhauses in Rehme fest.“

Wer bei der Quartiersentwicklung mitwirken will, erreicht Jennifer Hufen unter Telefon 05731/5599342.