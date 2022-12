Sie sind bereit für den Sanitätsdienst

Elf Männer und Frauen haben sich von den Johannitern in Bad Oeynhausen zum Sanitätshelfer oder zur Sanitätshelferin ausbilden lassen. Sie zeigten bei einer anspruchsvollen Prüfung, was sie gelernt haben.

Eine hilflose Person sitzt auf dem Boden und klagt über Atemnot. Schnell eilen zwei Sanitäter herbei, um zu helfen. Bei diesem Szenario handelt es sich allerdings um die praktische Prüfung zum Sanitätshelfer oder -helferin. Dabei haben die Teilnehmenden bewiesen, dass sie praktisch wie theoretisch wichtige Maßnahmen für den Notfall beherrschen.

Viele Themen standen auf dem aus 48 Unterrichtseinheiten bestehenden Stundenplan des Sanitätshelferkurses, der an insgesamt drei Wochenenden bei den Johannitern in Bad Oeynhausen stattfand.

Neben theoretischen Inhalten wie Anatomie und Physiologie von Atmung, Herz-Kreislaufsystem, Bewusstsein und Bewegungsapparat stand vor allem die Krankheitslehre im Mittelpunkt des Kurses. Dadurch können die Sanitäter nun Herzinfarkt, Atemstörungen, Schlaganfall, Krampfanfälle, lebensbedrohliche Verletzungen oder akute Baucherkrankungen richtig erkennen und Maßnahmen dazu ergreifen.

In praktischen Fallbeispielen bekamen sie während des Kurses die Möglichkeit, das Gelernte an realistisch geschminkten Verletztendarstellern auszuprobieren und umzusetzen, so dass sie nun für den Ernstfall gerüstet sind.

Ein Mann klagt über Atemnot: Die Helfenden versorgen ihn im Rahmen der Prüfung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Foto: Corinna Schanz

Möglichkeiten, ihr Wissen anzuwenden, haben die Teilnehmer sowohl im Rahmen von Einsätzen für die Johanniter als auch im privaten Umfeld. Für die Helfenden in der Einsatzeinheit bedeutet der Sanitätshelferlehrgang den Einstieg in eine ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern. Andere absolvierten ihn im Rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahres an der Offenen Ganztagsschule im Grundschulverbund Lahde-Frille.

„Wir wünschen euch allen viel Erfolg bei eurer weiteren Tätigkeit“, stimmte Lehrgangsleiter Jan Zassenhaus die Teilnehmenden bei der Verabschiedung für die neuen verantwortungsvollen Aufgaben ein und wies darauf hin, dass es in den kommenden Monaten weitere Ausbildungsmodule in den Bereichen Betreuung, Verpflegung sowie Technik und Sicherheit geben wird. Die Johanniter in Minden-Ravensberg beglückwünschen die Sanitätshelfer zum erfolgreichen Abschluss und danken allen ehrenamtlich Helfenden, die in ihrer Freizeit für die Sicherheit ihrer Mitbürger bereitstehen.