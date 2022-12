Sie sind die Champions!

Bad Oeynhausen

„We are the Champions“, heißt ein Kultsong der britischen Rocklegende Queen. Die Mitglieder der Tribute-Band „We Rock Queen“ unter Frontman Sascha Kleinophorst haben am Freitagabend in Bad Oeynhausen bewiesen, dass sie ebenfalls zu den Champions zählen.

Von Gabriela Peschke