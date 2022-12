Silvester in Bad Oeynhausen mit französischer Musik

Ein Silvesterkonzert der besonderen Art verspricht die Reihe „Weltklassik am Klavier“ für den 31. Dezember um 17 Uhr in der Wandelhalle. Unter dem Titel „Chopin, der Zauberlehrling und die Magie der französischen Musik“ präsentiert das Duo Pacewicz-Szekely Meisterwerke zu vier Händen.

Das Pianisten-Duo Attila Szekely (links) und Artur Pacewicz gestaltet das Silvesterkonzert für „Weltklassik am Klavier“ in der Wandelhalle

Der Abend startet mit dem großen Romantiker Frédéric Chopin, aus dessen Balladen und Scherzi jeweils zwei vorgestellt werden.

Weiter geht es mit feiner französischer Musik des 19. Jahrhunderts, zunächst mit Claude Debussy. Dessen viersätzige Petite Suite ist ebenso bekannt wie George Bizets „Jeux d'Enfants“, aus dessen zwölfteiligem Zyklus vier Sätze zu hören sein werden. Das 1871 entstandene Werk gibt einen Einblick in das reiche kompositorische Schaffen für Klavier des ansonsten für Opern bekannten Komponisten.

Ein weiteres vierhändiges Werk, diesmal von Paul Dukas, wird den Konzertabend abrunden. Der Titel „L'apprenti sorcier“, übersetzt „Der Zauberlehrling“, verspricht eine musikalische Umsetzung des bekannten Gedichts von Johann Wolfgang von Goethe.

Der Pianist Artur Pacewicz ist Mitbegründer von „Weltklassik am Klavier“ und führt die Konzertreihe seit über einem Jahr unter anderem in Bad Oeynhausen durch. An seiner Seite spielt der aus Siebenbürgen stammende Künstler Attila Szekely, der seit seinem 13. Lebensjahr mit Solokonzerten in Europa und USA.

Der Eintritt beträgt zurzeit wahlweise 20 oder 30 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei, für Studenten beträgt er 15 Euro. Reservierungen erbeten unter [email protected] und 0151/125 855 27.