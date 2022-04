Sole sprudelt bald wieder in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Wenn es in der Vergangenheit um den Jordansprudel ging, sprudelte zuletzt weniger Wasser – geschweige denn Sole – aus dem Bad Oeynhausener Wahrzeichen als vielmehr politische Debatten um den schlechten Zustand der fast 100 Jahre alten Sehenswürdigkeit am Rande des Kurparks. Mit der Sanierung des Brunnenkopfes, der Reinigung der Bohrrohre und dem Bau eines neuen Wasserspeichers soll sich dies nun wieder ändern. Bereits Ende Mai könnte, so der Plan, entweder Sole oder Werre-Wasser aus der Anlage sprudeln.

Von Louis Ruthe