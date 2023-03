Bad Oeynhausen: Staatsbad veranstaltet Konzert zum Heilbad-Jubiläum

Zum Jubiläum „175 Jahre Heilbad“ wird das traditionell dreitägige Parklichter-Festival in Bad Oeynhausen um einen Tag verlängert. So ist zum Auftakt ein zusäztliches Klassikkonzert geplant. Es soll vor dem regulären Veranstaltungswochenende am Donnerstag, 3. August, über die Bühne gehen.

Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv